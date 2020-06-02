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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ uyardı: ‘Corona’ya karşı antibiyotiği artırmak daha fazla ölüme yol açar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsüyle mücadele etmek için antibiyotiği artırmanın bakteri direncini güçlendirerek daha fazla ölüme yol açacağı uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Ghebreyesus ‘telaşa yol açacak sayıda’ bakteriyel enfeksiyonun giderek bağışlık kazanmaya başladığını belirtti.

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Ghebreyesus şunları söyledi: “Covid-19 salgını antibiyotik kullanımının artmasına neden oldu, bu da bakteri direncinin artmasına yol açarak, salgın sırasında ve sonrasında hastalığın etkisini ve ölümleri artıracak.”

Covid-19 hastalarının yalnızca küçük bir kısmında antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren DSÖ direktörü, antimikrobiyal direnci ‘zamanımızın en acil sorunlarından biri’ olarak nitelendirdi.

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