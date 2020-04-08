DSÖ, Trump’ın ‘Çin odaklı’ tutum suçlamasını reddetti: Fon kesmenin zamanı değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Çin odaklı’ tutum alma suçlamasını reddetti. Bir DSÖ direktörü de, Trump’ın örgüte aktarılan fonun askıya alınacağı sinyalini, “Sırası değil” diye eleştirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “DSÖ, bu defa gerçekten batırdı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz” demişti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD’nin DSÖ’ye 2019 yılında aktardığı miktar 400 milyon dolar. Çin ise aynı yıl 44 milyon dolar aktardı.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, kendisine Trump’ın demeci sorulduğunda “Salgının hala akut evresindeyiz, o yüzden fonlarda kesintiye gitmenin hiç zamanı değil” dedi.

DSÖ’nün 2003’te SARS salgınına müdahelesinin başındaki isim Prof. Dr. David Heymann, ABD’nin fon kesintisinin ağı bir darbe olacağını belirtti.

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Heymann, “DSÖ fonu kesilirse, örgüt işini yapmaya devam edemez. Hali hazırda bütçesi ucu ucuna yetiyor” diye konuştu.

DSÖ Genel Direktör Danışmanı Dr. Bruce Aylwards da Pekin’le ilişkileri savunarak Çinli yetkililerle yürütülen çalışmanın salgını anlama konusunda kritik olduğunu kaydetti.

Aylwards, “Salgının başında erişilebilecek her şeye erişebilmek hayati önem taşıyordu. Bunu İspanya gibi salgının sert vurduğu tüm ülkelerde yaptık, Çin’e özel bir durum yok” dedi.