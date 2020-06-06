DSÖ söylem değiştirdi: Herkesin ‘kumaş’ maske takmasını öneriyoruz

Covid-19 salgınının başından beri sağlıklı kişilerin maske takmasının gerekli olmadığını savunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) söylem değiştirdi. Hükümetlerin, virüsün yayılma riskini azaltmak için toplumdaki herkesten ‘kumaş’ maske takmasını istemelerini önerdi. Öneri, DSÖ’nün yeni kılavuzunda yer aldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DSÖ çatısı altındaki uzmanlar, bu açıklamaya kadar, maskenin insanlara ‘yalancı bir güven hissi’ verdiğini ve sağlık çalışanlarının tedarik sorunu yaşayacağını gerekçe göstererek sağlıklı kişilerin maske takmasının gerekli olmadığını savunuyordu. Sadece hasta olanların, onlara bakanların ve belirti görülenlerin takmalarını öneriyordu.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dünkü basın toplantısında, maske takmanın tek başına Covid-19’dan korumayacağının da altını çizdi. Ghebreyesus, yeni kılavuzun son haftalarda yapılan araştırmaların sonucu göz önüne alınarak şekillendiği belirtti.

Tek başına yeterli değil uyarısı

Kılavuzda, maske takmanın virüsün bulaşmasının engelleme yöntemlerinden sadece biri olduğu ve kimseye yalancı güven hissi vermemesi gerektiği vurgulandı.

Reuters’a konşan DSÖ’nün bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi konusundaki uzmanlarından Dr. Maria Van Kerkhove ise toplum genelinde maske takılmasını önerirken “Cerrahi olmayan, kumaş maske” diye üzerine bastıklarını söyledi.

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Van Kerkhove, “Yeni araştırmalarda, virüs içeren damlacıklara karşı bariyer oluşturabileceğine dair kanıt gördük” dedi.

DSÖ, sağlıklı kişilerin maske takmasının yararı olacağına dair görüş bildirmese de Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkede toplu ulaşımda, kapalı ve hatta açık alanlarda ya zorunlu hale getirildi veya tavsiye edildi.