DSÖ: Salgının 2021’de sona ermesini beklemek gerçekçi değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Covid-19 salgınının yıl sonuna kadar sona ermesini beklemenin ‘gerçekçi olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Reklam

AA’nın aktardığına göre Ghebreyesus, küresel Covid-19 vakalarının yedi haftalık düşüşün ardından ilk kez geçen hafta arttığına dikkat çekti.

Vaka artışlarının Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştiğini aktaran Ghebreyesus, ‘bu durumun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ancak artışa şaşırmadıklarını’ vurguladı.

Ghebreyesus, ülkelere ‘Covid-19 önlemlerinin gevşetilmemesi’ çağrısında bulundu.

Reklam

‘DSÖ’nün aşı programı COVAX kapsamında Gana ve Fildişi Sahili’nde ilk kez sağlık çalışanlarından, aşılama çalışmalarının başladığını‘ ifade eden Ghebreyesus, ‘bugünden mayıs sonuna kadar COVAX üyesi 142 ülkeye 237 milyon doz aşı tedarik edeceklerini’ kaydetti.

‘Virüs yeniden sıçrama yapabilir’

‘Salgına karşı küresel mücadelenin aşı uygulamalarının başladığı 10 hafta öncesine kadar daha iyi durumda olduğunu’ vurgulayan Mike Ryan, ‘bununla beraber virüsün kontrol altına alınmaya başlandığını söylemek için çok erken olduğu’ uyarısında bulundu.

Ryan, DSÖ’nün virüsün yayılımını önlemeye odaklandığını belirterek, “Mesele, bizim virüsü kontrol altına almamız ama şu anda kontrol fazlasıyla virüste” dedi.

DSÖ’nün Covid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise ‘salgının ne zaman biteceğine ilişkin bir tahminde bulunmalarının mümkün olmadığını’ belirtti.

Kerkhove, ‘salgına karşı bilinen tüm önlemlere uyulması gerektiğini aksi takdirde virüsün tekrar ‘sıçrama’ yapacağını’ kaydetti.