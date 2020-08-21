DSÖ: Salgını iki yıldan daha kısa sürede bitirmeyi umuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Covid-19 salgınını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 22 milyonu, ölü sayısının da 780 bini geçtiğini söyledi.

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Yoğun bakım sayılarında artış

Salgında sadece vaka ve ölüm sayısının önemli olmadığını anlatan Ghebreyesus, ayrıca hastaneye yatış ve yoğun bakım hastalarının sayısında artış olduğunu, bunun sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve diğer sağlık hizmetlerinin aksadığına dikkati çekti.

‘Aşı tek başına pandemiyi bitirmez’

Aşı bulunana kadar hiçbir ülkenin mevcut durumu sürdüremeyeceği uyarısında bulunan DSÖ direktörü, şöyle konuştu: “Aşı hayati bir araç olacak ve mümkün olan en kısa sürede aşı bulunmasını umuyoruz. Ancak bir aşımızın olacağının da garantisi yok ve aşımız olsa bile bu pandemiyi tek başına sona erdirmeyecek. Hepimiz şu an sahip olduğumuz araçları kullanarak bu virüsü kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Kendimizi ve birbirimizi güvende tutmak için günlük yaşamlarımızda gerekli olan düzenlemeleri yapmalıyız.”

‘Kapatılma uzun vadeli çözüm değil’

Ghebreyesus, salgını bastırmak için ülkelerin ‘kapatılmasının’ sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı azaltacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Fakat, kapatmalar hiçbir ülke için uzun vadeli bir çözüm değil. Yaşam ve geçim kaynakları arasında veya sağlık ile ekonomi arasında seçim yapmamıza gerek yok. Bu yanlış bir seçimdir. Aksine salgın, sağlık ve ekonominin birbirinden ayrılamaz olduğunu bize hatırlatıyor.”

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Konuşmasının son bölümünde 1918’de ortaya çıkan İspanyol gribinin iki yılda sona erdiğini anımsatan direktör, şunları söyledi: “Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla bu salgının iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz.”