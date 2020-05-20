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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var” dedi.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ’nün corona virüsü salgını konusundaki tutumu nedeniyle dün uluslararası bağımsız bir soruşturmaya tabi tutulmasına karar verilmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump ise DSÖ’nün 30 gün içinde ‘gereken adımları atmaması‘ halinde kendilerine sağladıkları fonu kalıcı olarak donduracaklarını duyurmuştu. DSÖ’ye konuyla ilgili bir mektup göndereceğini belirten Trump, ABD de dahil diğer ülkelere örgütün daha adil davranması gerektiğini ifade etmişti.

‘En yüksek rakam’

Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Son günlerde dünya genelindeki vaka sayısındaki artışa dikkati çeken Ghebreyesus, şu değerlendirmede bulundu: “DSÖ’ye son 24 saatte 106 bin yeni vaka bildirildi. Salgın başladığından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam.”

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Genel direktör, DSÖ’nün tedarik zincirinin açık kalması, sağlık çalışanları ve hastalara tıbbi malzeme ulaştırılması konusunda üye ülkeleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

‘Hesap verilebilirlik ilkesi’ne bağlıyız’

‘Hesap verebilirlik ilkesi’ne bağlı olduklarının altını çizen Ghebreyesus, yaptıkları icraatlara ilişkin örgütün zaten düzenli olarak raporlar hazırladığını belirterek, “DSÖ’nün herkesten daha fazla hesap verebilirlik çağrısında bulunduğunu defalarca söyledim” dedi.

Trump’ın sözlerine ve mektubuna da değinen Ghebreyesus, “Cevabım çok basit: Mektubu aldık ve içeriğine bakıyoruz” dedi.

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