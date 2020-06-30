DSÖ: Salgın bitmeye yakın bile değil, tam tersi hızlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınının bitmeye yakın bile olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Tedros dünkü günlük bilgilendirme toplantısında şöyle dedi: “Hepimiz bunun sona ermesini istiyoruz. Hepimiz hayatlarımıza devam etmek istiyoruz. Ama acı gerçek şu ki bu sona ermeye bile yakın değil. Küresel olarak pek çok ülke biraz ilerleme kaydetse de, pandemi aslında hızlanıyor.”

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DSÖ, hastalıkla mücadeleye yönelik araştırmalardaki ilerlemeyi değerlendirmek için bu hafta bir toplantı yapmayı planlıyor.

Tedros ayrıca salgında en kötünün henüz gelmediğini ancak şu anki koşullarda en kötü ihtimalin gerçekleşebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

Tedros, DSÖ’nün corona virüsünün kökenini araştırmak için önümüzdeki hafta Çin’e bir ekip göndereceğini açıkladı.