DSÖ: Rusya’daki ‘corona’ aşısının olası ön yeterliliğine ilişkin görüşmeler sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’daki Covid-19 aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, ‘aşının olası ön yeterliliğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü’ belirtti.

Fotoğraf: Biontech

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Covid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, “Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez corona virüsü aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti” bilgisini paylaşmıştı.

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AA’nın haberine göre DSÖ Sözcüsü Tarık Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’ndeki basın toplantısında, herhangi bir ülkedeki Covid-19 aşı adayının DSÖ tarafından onaylanması için klinikte elde edilen verilerin sıkı bir güvenlik incelemesinden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

‘Yetkililerle temastayız’

Putin’in, Covid-19 aşısının tescillendiğini bildirdiği Rusya’daki aşı çalışmalarını takip ettiklerini aktaran Jasarevic, “Rus sağlık yetkilileriyle yakın temas halindeyiz ve aşının olası ön yeterliliğine ilişkin görüşmeler sürüyor” dedi.

DSÖ verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında ‘birinci aşama klinik deneme’ safhasında görülüyor.

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Üç aşama

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için üç aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.