DSÖ: Rahim ağzı kanseri yılda 311 bin ölüme neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser çeşidi rahim ağzı kanserinden (serviks) her yıl ortalama 311 bin kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yıllık vaka sayısı ise 570 bin.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre DSÖ, rahim ağzı kanserinin önlenebilmesi için dünya genelinde Rahim Ağzı Kanserleri Eliminasyon Programı başlattı.

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194 üyeli örgütten yapılan yazılı açıklamada, ülkeler bu kanseri ortadan kaldırmayı ilk kez taahhüt ettiği için programın tarihi bir mihenk taşı olduğunun altı çizildi.

‘Önlenebilir hastalık’

Servikal kanserlerin ‘önlenebilir hastalıklar’ arasında yer aldığı, erken teşhis edilirse ve yeterince tedavi edilirse iyileştirilebileceği vurgulandı.

DSÖ, önlem alınmazsa 2030’a kadar yıllık rahim ağzı kanseri vaka sayısının 700 bine, hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde 400 bine çıkacabileceğine dikkat çekti.

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Açıklamada, bu kanser çeşidinin görülme sıklığının yüksek gelirli ülkelere göre neredeyse iki kat, ölüm oranlarının ise üç kat daha yüksek olduğu vurgulandı.

‘Senaryo yeniden yazılabilir’

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir kanseri ortadan kaldırmak bir zamanlar imkansız bir rüya gibi görünebilirdi ancak şimdi bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için uygun maliyetli, kanıta dayalı araçlara sahibiz.”

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Dr. Prenses Nothemba Simelela ise küresel sağlık aktörlerinin onlarca yıllık ihmali sonucu rahim ağzı kanserinde yüksek ölüm oranı görüldüğüne, ancak senaryonun yeniden yazılabileceğine işaret etti.