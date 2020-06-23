DSÖ: Pandemi büyüyor; vaka ve can kaybı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Covid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor” dedi.

(Fotoğraf: Reuters)

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) kamu hizmeti günü nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen programın açılışında konuştu.

Reklam

‘Sağlık çalışanlarını korumalıyız’

Kamuda görevli sağlık çalışanlarının durumuna değinen DSÖ direktörü, şu ifadeleri kullandı: “Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olduğu şekilde vardiyalar arasında kalacakları güvenli bir yer temin ederek ve fiziksel güvenliklerini sağlayarak damgalanma, taciz ve saldırılara karşı korunmalarını sağlamalıyız.”

Sağlık çalışanlarına gerekli ekipman ve malzemelerin de sağlanması gerektiğinin altını çizen direktör, sağlıklı bir toplum için mevcut sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık ve sosyal hizmetlerde daha çok iş fırsatı oluşturulması gerektiğini belirtti.

DSÖ, dün corona virüsü vaka sayısında rekor bir artış yaşandığını açıklamış, 24 saat içerisinde 183 bin 20 vaka bildirildiğini ifade etmişti.