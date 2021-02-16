DSÖ, Oxford ve AstraZeneca’nın Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Britanya’daki Oxford Üniversitesi ile Britanya-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Artık aşıların hızlı dağıtımı için gereken tüm parçalara sahibiz ama yine de üretimi büyütmemiz gerekiyor” dedi.

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Ghebreyesus, Oxford ile AstraZeneca’nın acil kullanımına onay verilen Covid-19 aşısının Güney Kore’deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretildiğini söyledi.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao ise bugüne kadar aşılara erişimi olmayan ülkelerin nihayet sağlık çalışanlarını ve risk altındaki nüfusu aşılamaya başlayabileceğini ifade etti.

Oxford/AstraZeneca aşısı, aralarında Britanya, Hindistan, Arjantin ve Meksika’nın da bulunduğu 50’den fazla ülkede onaylanmıştı.