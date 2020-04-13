DSÖ: Önlemler kademeli kaldırılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin kaldırılmasına ilişkin, “Covid-19 çok hızlı yayılırken, buna karşılık hayli yavaş geriliyor. Bu durum, önlemlerin de yavaşça ve kontrollü kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Hepsini aynı anda kaldırmak olmaz” dedi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Ghebreyesus

Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

Reklam

Covid-19’a ilişkin bazı ülkelerden gelen yeni kanıtların ‘virüsün nasıl hareket ettiği, durdurulabileceği ve tedavi edileceğine’ dair net bir resim çıkardığını aktaran DSÖ direktörü, “Covid-19’un hızla yayıldığını ve bunun ölümcül olduğunu biliyoruz. 2009 grip salgınından 10 kat daha ölümcül” dedi.

Virüsün çok hızlı yayıldığını dile getiren Ghebreyesus, buna karşın vaka sayılarındaki düşüşün ‘hayli yavaş’ olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bu durum, önlemlerinin yavaşça ve kontrollü kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Önlemler, ancak halk sağlığı konusunda doğru önlemler alındığında kaldırılabilir. Buna, temasların izlenmesi için yeterli kapasitenin olması da dahil. Bununla beraber, bazı ülkeler kısıtlamaların nasıl hafifletileceğini düşünürken, özelikle Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki birçok düşük ve orta gelirli ülke, kısıtlama getirilip getirilmemesini tartışıyor.”

‘Yoksul ülkelerde evde kalma çağrısı uygulanamayabilir’

DSÖ direktörü, yüksek gelirli ülkelerdeki ‘Evde kalın‘ çağrıları ve ‘diğer kısıtlamalar’ın nüfusu kalabalık ve yoksul ülkelerde uygulanmasının mümkün olamayabileceğinin altını çizdi.

Reklam

Yoksul ülkelerde insanların günübirlik işlerle hayatta kaldığını belirten Ghebreyesus, sokağa çıkma yasağı getirilmesi durumunda bu insanların gıdaya ulaşamayacağını vurguladı.

Covid-19’un dünyada en olumsuz etkilediği Avrupa kıtasında bazı ülkeler, ekonomik kaygılardan dolayı salgına karşı getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını tartışıyor.

İsviçre hükümeti, ülkedeki kısıtlamaların nisan ayı sonundan itibaren kademeli olarak gevşetilebileceğini duyurmuştu.