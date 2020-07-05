DSÖ ‘hidroksiklorokin’ bileşimli ilaçların denemelerini ikinci kez durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘hidroksiklorokin’ isimli bileşimin kullanıldığı ilaçların denemelerinin ikinci kez durdurulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs’ta hidroksiklorokin bileşimli ilaçların kullanımını ‘güvenlik endişeleri’ nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

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AA’nın haberine göre, örgütün yazılı açıklamasında, bu bileşimin kullanıldığı ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart Covid-19 tedavisiyle karşılaştırıldığında ölüm oranlarını ‘hiç azaltmadığı’ ya da ‘çok az azalttığı’ belirtildi.

Ayrıca DSÖ’nün açıklamasında dünya genelinde son 24 saatte 212 bin 326 vaka bildirildiği, bunun yeni bir rekor olduğu ifadeleri de yer aldı.