DSÖ: Hastalığın süresini ve şiddetini azaltan ilaçlar var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris Covid-19 tedavisinde potansiyel pozitif veriler elde edildiğini belirterek “Başlangıç seviyesindeki araştırmalarda hastalağın şiddetini ve süresini azaltan bazı ilaçlar var” dedi.
Ancak DSÖ sözcüsü henüz virüsü durdurabilen ya da öldürebilen bir ilaç olmadığının da altını çizdi.
Özellikle dört-beş tedavinin umut vadettiğini belirten Harris ilaç ismi vermedi.
100’ün üzerinde potansiyel ‘corona‘ aşısının geliştirilmekte olduğunu hatırlatan Harris aşı konusunda da temkinli konuştu: “Corona virüsleri karmaşık virüslerdir. Bu yüzden bunlara karşı bir aşı geliştirmek zordur”.