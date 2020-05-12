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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Hastalığın süresini ve şiddetini azaltan ilaçlar var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris Covid-19 tedavisinde potansiyel pozitif veriler elde edildiğini belirterek “Başlangıç seviyesindeki araştırmalarda hastalağın şiddetini ve süresini azaltan bazı ilaçlar var” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ancak DSÖ sözcüsü henüz virüsü durdurabilen ya da öldürebilen bir ilaç olmadığının da altını çizdi.

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Özellikle dört-beş tedavinin umut vadettiğini belirten Harris ilaç ismi vermedi.

100’ün üzerinde potansiyel ‘corona‘ aşısının geliştirilmekte olduğunu hatırlatan Harris aşı konusunda da temkinli konuştu: “Corona virüsleri karmaşık virüslerdir. Bu yüzden bunlara karşı bir aşı geliştirmek zordur”.

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