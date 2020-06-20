DSÖ genel müdürü: Salgın ivme kazanıyor; dünya, yeni ve tehlikeli bir evrede

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının ivme kazandığını ifade ederek, “Dünya, yeni ve tehlikeli bir evrede” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Dün akşam videokonferans yöntemiyle açıklama yapan Ghebreyesus, perşembe günü, 150 binle bir günde en yüksek vakanın kayda geçtiğinin altını çizerken bunların yarısına yakınının Amerika Kıtası’nda olduğunu vurguladı.

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“Virüs halen hızlı yayılıyor, hala ölümcül, çoğu insan halen yakalanmaya açık durumda” diyen DSÖ genel direktörü, Amerika Kıtası’nın yanı sıra yeni vakaların kayda değer kısmının Güney Asya ve Ortadoğu’da olduğunu belirtti ve sosyal mesafenin hayati önem taşıdığını söyledi.

‘Brezilya’da bilimsel yaklaşım şart’

DSÖ’nün acil durum alanındaki uzmanlarından Mike Ryan ise Brezilya’daki vaka artışına dikkat çekti. Perşembe gününden cumaya 1230 yeni vaka kaydedilen Brezilya’da vakaların yüzde 12’sini sağlık çalışanlarının oluşturduğunu söyledi. Ryan, Brezilya’da, ‘bilimsel’ yaklaşımın şart olduğunun altını çizdi: “Başından beri salgını ciddiye almayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hastalığı basit bir gribe benzetiyor.”

Bugün itibariyle 1 milyon 38 bin 568 vaka bulunan ve 49 bin 90 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, 2 milyon 297 bin 360 vakanın bulunduğu ve 121 bin 407 kişinin öldüğü ABD’den sonra en çok kişiye tanı konan ve en çok yurttaşını kaybeden ülke.

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‘İkinci dalga değil ikinci pik noktaları’

Kısıtlamaların tüm dünyada ihtiyatlı şekilde esnetilmesi gerektiğini belirten Ryan, “Veriler göz önüne alınarak esnetilmeli yoksa virüs sürpriz yapacaktır” dedi. Vakalardaki artışın kesin olarak ikinci dalga anlamına geldiğini söylemenin mümkün olmadığını belirten Ryan, “Bir dalga, yani aynı dalga içindeki ikinci pik noktaları görmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Worldometers verilerine göre bugün dünyadaki vaka sayısı 8 milyon 776 bin 448. Covid-19 nedeniyle 462 bin 897 kişi hayatını kaybetti.