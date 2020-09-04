DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın aşılama beklenmiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris gelecek yılın ortasına kadar Covid-19’a karşı yaygın aşılama beklemediklerini açıkladı.

Fotoğraf: Biontech

Cenevre’de düzenlenen bilgilendirme toplantısı düzenleyen DSÖ sözcüsü, pandemiye karşı geliştirilen aşıların klinik deneylerine atıfta bulunarak şöyle konuştu: “Bu üçüncü aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor” dedi.

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Sözcü aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda sıkı kontrollerin önemini de vurguladı.