DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın aşılama beklenmiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris gelecek yılın ortasına kadar Covid-19’a karşı yaygın aşılama beklemediklerini açıkladı.
Cenevre’de düzenlenen bilgilendirme toplantısı düzenleyen DSÖ sözcüsü, pandemiye karşı geliştirilen aşıların klinik deneylerine atıfta bulunarak şöyle konuştu: “Bu üçüncü aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor” dedi.
Sözcü aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda sıkı kontrollerin önemini de vurguladı.