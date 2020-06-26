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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Gelecek 12 ay içinde test, tedavi ve aşılar için 31.3 milyar dolara ihtiyaç olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), liderliğindeki corona virüsüyle mücadele koalisyonununun önümüzdeki 12 ay içinde test, tedavi ve aşı geliştirmek ve sunmak için 31.3 milyar dolara ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Koalisyondan yapılan açıklamada, 2021’in ortalarına kadar düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon test ve 245 milyon kişiyi kapsayacak tedavi hedeflendiği belirtildi.

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Koaliyon ayrıca 2021 yılı sonuna kadar düşük ve orta gelirli ülkeler tarafından satın alınacak 1 milyar da dahil olmak üzere 2 milyar doz aşının sayısını artırmayı hedefliyor.

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