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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ endişeli: ‘Corona’ salgını, bitme noktasından çok uzak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsün sona ermesi noktasından uzak olunduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde video konferansla basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, Covid-19 salgının çok fazla insanın ölümüne neden olduğunu ifade etti.

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DSÖ yetkilisi sözlerini şöyle sürdürdü: “DSÖ, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor. Çocuklar, salgının neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşıyla önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilir.”

Ghebreyesus, Latin Amerika, Afrika, Doğu Avrupa ve bazı Asya ülkelerindeki vaka sayısı artışını anımsatarak “Salgın bitme noktasından çok uzak” dedi.

Son verilere göre dünya çapında 3 milyondan fazla insan hasta oldu, 210 bin kişi hayatını kaybetti, 885 bin kişi de iyileşti.

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