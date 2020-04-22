DSÖ direktörü: Yanılgıya kapılmayın, virüs daha uzun süre bizimle

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Yanılgıya kapılmayın. Daha çok uzun yolumuz var. Virüs uzun süre daha bizimle olacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Afirka’nın bazı yerlerinde, Orta ve Güney Amerika’da endişe verici artışlar olduğunu dile getiren Ghebreyesus “Birçok ülke daha salgının ilk aşamasında. Salgından daha erken etkilenen bazı ülkelerde yeniden artan vakalar görüyoruz” dedi.

Reklam

Genel direktör, salgın sürecini iyi yönetememekle suçladığı DSÖ’ye maddi yardımı kestiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’a da kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Ülkelerin salgınla mücadeleye yönelik yatırımlar yapmaya devam etmesinin öneminin altını çizen Ghebreyesus, “Ülkelerin savunmalarında hala büyük boşluklar var. Hiçbir ülke tam olarak her şeyi halletmiş durumda değil” dedi.

DSÖ’nün uluslararası acil durum ilan etmekte geç kaldığına dair eleştirilere de yanıt veren direktör şunları söyledi: “Geriye dönük baktığımda bence acil durum ilanını tam zamanında yaptık. Ülkelere hazırlık için zaman tanıdık. 30 Ocak’ta Çin dışında 82 vaka vardı, ölü ise yoktu.”

Reklam

DSÖ’nün üst düzey acil durum uzmanlarından Dr. Mike Ryan da küresel uçuş kısıtlamalarının çok erken kaldırılmaması konusunda uyararak bunun çok dikkatli risk yönetimi gerektirdiğini söyledi.