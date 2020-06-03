DSÖ, Covid-19 tedavisinde sıtma ilacı denemelerini tekrar başlatıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 tedavisinde kullanılması tartışmalara yol açan, sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin denemelerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Ghebreyesus, hidroksiklorokin kullanımının güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Güvenlik verileri gözden geçirilirken bu karar tedbir amaçlı olarak alınmıştı. Dayanışma Denemesi’nin veri güvenliği ve izleme komitesi, verileri gözden geçirdi. Mevcut ölüm oranları verilerine dayanarak, komite üyeleri deneme protokolünü değiştirmek için hiçbir neden bulunmadığı tavsiyesinde bulundu”.

Reklam

‘Dayanışma Denemesi’ DSÖ’nün Covid-19’a karşı ilaçların etkinliğini değerlendirmek için başlattığı bir proje.

Hidroksiklorokin ilacının denemelerinin yeniden başlamasından itibaren ‘başlıca araştırmacılarla‘ iletişim halinde olunacağını belirten Ghebreyesus, tüm tedavi yöntemlerini yakından takip edeceklerini söyledi.

Ghebreyesus 25 Mayıs’ta hidroksiklorokin denemelerinin askıya alındığını şu sözlerle duyurmuştu: “Lancet (tıp dergisi), hidroksikolorokin ve klorakin ve bunların hastaneye yatırılan Covid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemleyen bir çalışma yayınladı. Yetkililer, ilacın tek başına veya makrolid ile kullanıldığında, daha yüksek bir ölüm oranı tahmin ettiklerini bildirdiler.”