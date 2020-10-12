DSÖ, Covid-19 aşısı için yılbaşını işaret etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021’in başında hazır olacağını bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv

AA’ya konuşan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, dünyadaki aşı çalışmalarının yakından takip edildiğini belirtti.

Reklam

Birkaç aya onay için hazır

Uzman, klinik deneylerdeki ilerlemeyi görmenin cesaret verici olduğunu ifade ederek yaklaşık 40 aşı adayının bulunduğunu, 10’unun son aşama olan FAZ-3 denesi sürecinde olduğunu dile getirdi.

Dr. Soumya Swaminathan“Bunlar (son aşamadaki aşılar) bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek” dedi.

Dr. Swaminathan, Covid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021’in başında hazır olacağını bildirdi.

Reklam

‘Yaygın aşı için pek çok adım atılmalı’

DSÖ genel direktör yardımcısı ve ilaçlar ve sağlık ürünleri sorumlusu Dr. Simao ise “Bu aşının, denemenin yapıldığı ülkede, deneye tabi tutulduğu ülkede ruhsatlandırılması gerekecek” diye konuştu.

Simao, DSÖ’nün Covid-19 aşısı için ‘ulusal regülatör makamlarla çok yakın çalıştığını’ belirterek, FAZ-3 denemelerinin fiilen sona ermesinden sonra yaygın bir aşılama için pek çok adım atılması gerektiğini kaydetti.