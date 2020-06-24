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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Covid-19 anneler bebeklerini emzirmeye devam etmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsü bulaşan ya da şüphesi olan annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesi yönünde tavsiye verdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Açıklamada emzirmenin faydalarının, virüsün bulaşma riskine kıyasla çok daha ağır bastığına dikkat çekildi.

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DSÖ şüpheli ya da teyit edilmiş Covid-19 hastası annelerle ilgili çalışmaların incelendiğini belirtti. Bunlardan birinde, Covid-19 hastası 153 annenin 46’sının sütü test edildi. Hepsinde ‘corona’ tespit edilirken 13 bebeğin de ‘corona’ testi pozitif çıktı. Araştırmacılar bebeklerin nasıl virüsü kaptığıyla ilgili kesin bir sonuca varamadı. Enfeksiyonun kaynağının anne sütü mü olduğu yoksa anneyle yakın temastan mı bulaştığı konusu netlik kazanmadı.

İncelemede bebeklerde Covid-19 riskinin düşük olduğu ve hastalığın genelde hafif ya da semptomsuz geçtiği ortaya çıktı. Anne sütünden faydalanmamaya bağlı gelişen hastalıklar ve ölüm riski nedeniyle emzirmenin daha öncelikli olduğu sonucuna varıldı.

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