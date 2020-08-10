DSÖ: ‘Corona’yla mücadelede ihtiyaç duyulan ile taahhüt edilen fonlar arasında büyük açık var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’la mücadele için ihtiyaç duyulan ile taahhüt edilen fonlar arasında küresel olarak büyük bir açık olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ başkanı, Cenevre’deki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki üç ay, Covid-19 Araçlarına Erişim (ACT) hızlandırma programının küresel ölçekte etkisini ölçmek için çok önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Fakat bu pencereden yararlanmak için, öncelikle ACT hızlandırma programını fonlamayı artırmamız ve yeni araçların kullanımına öncelik vermemiz gerekiyor. ACT hızlandırıcısı için hedeflediğimiz ve taahhüt edilen fon miktarı arasında küresel olarak büyük bir açık var.”

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DSÖ’nün gerekli milyarlarca dolar fonlamanın yalnızca yüzde 10’luk kısmını karşılayabildiğini belirten örgüt başkanı, “Sadece aşılar için 100 milyar dolardan fazlası gerekecek” dedi.

DSÖ başkanı, “Salgının gidişatını tersine çevirmek için asla çok geç değil” ifadesini kullandı.