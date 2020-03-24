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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: ‘Corona’nın yeni merkezi ABD olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip corona virüsünün en çok görüldüğü yeni bölge olma ihtimali taşıyan ABD’de ‘corona‘ enfeksiyonlarında ‘çok büyük bir hızlanma’ gözlemlediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, ABD’nin yeni yayılma merkezi olup olamayacağı sorulunca, “Şimdi ABD’deki vakalarda çok büyük artış görüyoruz. Bu yüzden bu potansiyeli var” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump 13 Mart’ta ulusal acil durum ilan etmişti.

Worldometer’ın verilerine göre ülkede şu ana kadar 46 bin 168 vaka tespit edildi, 582 kişi hayatını kaybetti.

Örgüt bugün yaptığı açıklamada salgının hızlandığını ancak ‘gidişatı değiştirmenin’ mümkün olduğunu açıklamıştı.

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