Diken

Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: ‘Corona’da henüz zirveyi görmedik; 12 aydan önce aşı beklemeyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip corona virüsü vaka sayısının İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa’nın bazı bölgelerinde yavaşladığını ancak Britanya ve Türkiye’de vaka sayılarının halen arttığını açıkladı.

DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, İsviçre’nin Cenevre kentindeki bilgilendirme toplantısında “Dünya genelinde vakaların yüzde 90’ı Avrupa ve ABD’de görülüyor. Bu nedenle henüz zirveyi görmedik” diye konuştu.

Reklam

Harris son verilere atıfta bulunarak, Çin için “En büyük tehdit ülke dışından gelen vakalar” dedi.

Harris, “Aşıyı 12 ay veya daha uzun süre görmeyi beklememeliyiz” dedi.

SON HABERLER

‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor

Kendini biliminsanı ya da doktor olarak lanse eden popülist şarlatanların insan sağlığıyla oynayan demeçlerinin aksine COVID-19, gripten çok daha hızlı yayılıyor. İlacı ve aşısı olan grip, ABD’de geçen sene 52 haftada 34 bin can alırken, COVID-19 ise son bir haftada sadece ABD’de 12 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bu sayı tüm önlemlere rağmen her hafta daha da artmakta. Herkesin eli yüreğinde beklediği güzel haber ise virüsün ölümcül etkilerini azaltacak ve hastanelerin işini kolaylaştıracak bir ilaç ya da aşı bulunması. Bu hafta sizlere bu amaçla akıl almaz bir hızda devam eden bilimsel çalışmaları özetlemeye çalışacağız.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...