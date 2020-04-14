DSÖ: ‘Corona’da henüz zirveyi görmedik; 12 aydan önce aşı beklemeyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip corona virüsü vaka sayısının İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa’nın bazı bölgelerinde yavaşladığını ancak Britanya ve Türkiye’de vaka sayılarının halen arttığını açıkladı.

DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, İsviçre’nin Cenevre kentindeki bilgilendirme toplantısında “Dünya genelinde vakaların yüzde 90’ı Avrupa ve ABD’de görülüyor. Bu nedenle henüz zirveyi görmedik” diye konuştu.

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Harris son verilere atıfta bulunarak, Çin için “En büyük tehdit ülke dışından gelen vakalar” dedi.

Harris, “Aşıyı 12 ay veya daha uzun süre görmeyi beklememeliyiz” dedi.