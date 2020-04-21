DSÖ: Corona virüsü laboratuvarda üretilmedi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Basın Sözcüsü Fadela Chaib, eldeki tüm kanıtların, corona virüsünün yarasa kaynaklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İsviçre’nin Cenevre kentinde basına konuşan sözcü, tüm kanıtların, virüsün hayvandan insana geçtiğini gösterdiğini belirtirken, bu geçişin nasıl meydana geldiğinin belli olmadığını ifade etti.

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DSÖ yetkilisi şunları söyledi: “Eldeki tüm kanıtlar virüsün bir hayvanda ortaya çıktığını gösteriyor. Virüs laboratuvarda veya başka bir yerde üretilmedi ya da değişime uğratılmadı.”

Chaib “Virüs yanlışlıkla bir laboratuvardan kaçmış olabilir mi” sorusnu ise yanıtsız bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, virüsün ilk görüldüğü Çin’i hedef alarak virüsün insan yapımı olduğunu, Wuhan kentindeki bir laboratuvardan dünyaya yayıldığı yönündeki iddianın araştırıldığını söylemişti. Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün direktörü Yuan Zhiming ise “Virüsün bizden gelmiş olma ihtimali yok” demişti.