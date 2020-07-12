DSÖ, ‘corona’ vakalarında rekor düzeyde artış olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 24 saatte dünya genelinde 230 bin 370 yeni ‘corona’ vakası ve 5 bin 285 ölüm kaydedildiğini bildirdi.

DSÖ verilerine göre, dünya genelindeki Covid-19 vaka sayısı 12 milyon 552 bin 765, ölüm vakaları ise 561 bin 617’ye yükseldi. Vakaların çoğu 6 milyon 540 bin 222’yle ABD ve 2 milyon 907 bin 654’le Avrupa’da tespit edildi.

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Daha önceki en yüksek artış 10 Temmuz’da kaydedilmişti. DSÖ verilerine göre vaka sayısı 228 bin olarak gerçekleşmişti.

Rusya’da son verilere göre, vaka sayısı 727 bin 162’ye yükseldi, 501 bin 61 hasta iyileşti, 11 bin 335 kişi öldü. Ülkede şu ana kadar 23 milyondan fazla test yapıldı.