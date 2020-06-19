DSÖ: Ciddi mutasyon yok; yıl sonuna dek yüz milyonlarca doz aşı üretilebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’la mücadele sürecinde bu yıl yüz milyonlarca, 2021 sonunda kadar da yaklaşık 2 milyar doz aşı üretilebileceğini öngörüyor.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ’den Dr. Soumya Swaminathan, corona virüsünün pandeminin seyrini ya da şiddetini değiştirecek şekilde mutasyona uğramadığını belirtti.

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Aşının üretilip onaylanmasından sonra ilk önce kimlerin kullanımına sunulacağına dair çalıştıklarını belirten Swaminathan, sağlık çalışanları, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar ve hapishane ile bakım evleri gibi virüsün yayılma riskinin yüksek olduğu ortamlarda bulunanların aşıdan öncelikli olarak faydalanmalarının planlandığını belirtti.

Swaminathan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Umutluyum, iyimserim. Fakat aşı geliştirme karmaşık bir süreç, birçok belirsizlik bulunuyor. Öte yandan elimizde birçok aşı çalışması ve farklı platformlar var. İlk çalışmalar ya da ikinci çalışmalar sonuç vermese bile umudumuzu kaybetmemeli, pes etmemeliyiz.”

Swaminathan, salgınla mücadele sürecinde potansiyel 10 aşının insan üzerinde deneylerinin başlandığını da sözlerine ekledi.