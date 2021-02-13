DSÖ: Çin, ilk ‘corona’ vakaların ham verilerini vermedi

Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, ülke yönetiminin ilk vakalara dair ham bilgileri vermediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

WSJ’nin haberine göre yetkililer, Aralık 2019’da Wuhan’da salgının erken safhasında tespit edilen 174 Covid-19 vakasına ilişkin ham verileri sağlama talebini geri çevirdi.

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DSÖ heyetinden iki üye, ham veriler kendileriyle paylaşılmadığı için virüsün Çin’de ne kadar erken yayılmaya başladığına dair analiz yapamadıklarını belirtti.

Wuhan kenti, corona virüsünün çıkış noktası olarak kabul ediliyor. 2019 yılı aralık ayında ilk vakalar Wuhan’daki canlı hayvan pazarında görülmüş, virüsün oradan yayıldığı tezi ortaya atılmıştı. Ancak bu tez bilimsel olarak kanıtlanamamıştı.

Ekip çalışma sonuçlarının anlatıldığı önceki basın toplantısında, Aralık 2019’dan önce Wuhan’da virüsün yaygın dolaşımına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını ve virüsün başlangıçta tespit edildiği kentteki Huanan deniz ürünleri pazarına nasıl girdiğinin hala belirsiz olduğunu kaydetmişti.

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Ekip, virüsün bir laboratuvarda geliştirildiğine dair iddiaları da reddetmişti.