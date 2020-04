DSÖ çalışanı, Myanmar’da, çatışma bölgesinde vurularak hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Myanmar’da çalışan bir elemanı Arakanlı Müslümanlar ve ordu arasında çatışmaların yaşandığı bölgede vurularak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Şoför olarak çalışan 28 yaşındaki Pyae Sone Win Maung’un, ‘Arakan eyaleti’ olarak da bilinen Rakhine eyaletinde, izlenen Covid-19 hastalarından alınan örnekleri taşırken, üzerinde Birleşmiş Milletler (BM) amblemi bulunan aracında vurulduğu belirtildi.

Çatışmanın iki tarafı, DSÖ çalışanının ölümünden birbirini sorumlu tutarken, BM, Minbya adlı yerleşim birimindeki askeri kontrol noktasına yakın bir yerde vurulan Maung’un ölümünden büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.

Açıklamada, Myanmar’a destek olmak amacıyla çalışan birinin bu şekilde ölmesinin yazık olduğu vurgulanırken, Maung’un kim tarafından öldürüldüğüne dair ayrıntı verilmedi.

Countries including the UK and the US have called for an end to fighting amid the global coronavirus pandemic. More than 80 cases have been reported in Myanmar, along with four deaths.

The Arakan Army, ethnic Buddhists who have escalated their campaign for self-rule in the last two years, declared a month-long ceasefire, but this was rejected by the government.