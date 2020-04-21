DSÖ çalışanı, Myanmar’da, çatışma bölgesinde vurularak hayatını kaybetti

Uzmanlar, Covid-19’la mücadelede bağışıklık sisteminin ve iyi bir uykunun önemine dikkat çekiyor. Ancak, kaygının, korkunun, belirsizliğin hakim olduğu, ağırlıklı olarak evde kalınan bu günlerde çoğu kişi uyku düzeninin bozulduğundan yakınıyor. Kimi yüzlerce koyun sayıyor yine de uyuyamıyor; kimi uyusa da sık sık uyanıyor. BBC, Loughborough Üniversitesi’nde öğretim üyesi psikolog Prof. Kevin Morgan’a iyi bir uyku çekmenin sırrını sordu. İşte Morgan’ın beş önerisi…