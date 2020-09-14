DSÖ: Bu ne ilk ne son salgın; gelecek için doğru siyasi ve finansal yatırımlar yapılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınının son salgın olmayacağı uyarısında bulunarak gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için ‘doğru siyasi ve finansal yatırımların yapılması’ çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Ghebreyesus, DSÖ ve Dünya Bankası’nın ortak kurumu Küresel Hazırlık İzleme Kurulu’nun (GPMB), Covid-19 salgını izleme raporunun açıklandığı etkinlikte konuştu.

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Salgının, dünyanın pek çok ülkesinde sağlık sistemleri, ekonomiler ve toplumları altüst ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, ayrıca salgının pek çok kişinin yaşamına ve geçim kaynaklarına mal olduğuna dikkati çekti.

‘Gelişmiş ülkeler bile bunaldı’

Ghebreyesus söyle konuştu: “Gelişmiş sağlık sistemlerine ve güçlü ekonomilere sahip ülkeler bile bunalmış durumda ancak başarılı olan ülkelerin çoğu SARS, MERS, H1N1, Ebola ve diğerleri gibi önceki salgınlardan ders almış olanlar”

“Bu ne en son salgın ne de en son küresel acil sağlık durumu” diyen DSÖ direktörü, gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için ‘doğru siyasi ve finansal yatırımların yapılması’ çağrısında bulundu. Ghebreyesus, böylelikle gelecek nesillerin salgın tehlikelerinden korunabileceğini söyledi.

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‘Hazırlıklı olmalıyız’

Ghebreyesus, tedbir alınmayan her günün yeni bir hastalık, iklim değişliği veya doğa felaketinin habercisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bir sonraki acil sağlık durumunun ne olacağını bilmiyoruz ama bunun geleceğini biliyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. Bu korku tellallığı değil, bir eylem çağrısıdır. Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli araçlara ve bilgi birikimine sahibiz. Bu küresel tehditlerle ancak birlikte dayanışma içinde ve uzun vadeli iş birliğiyle mücadele edebiliriz.”