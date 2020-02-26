DSÖ başkanı: ‘Corona’nın yayılması endişe verici ancak bu bir salgın değil

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, İtalya, İran ve Güney Kore’de corona virüsünün neden olduğu Covid-19 vakalarının artışının ‘endişe verici’ olduğunu, ancak virüsün halen kontrol altına alınabileceğini ve salgın tanımına uymadığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre kentinde diplomatlara şöyle seslendi: “Salgın kelimesini dikkatsizce kullanmanın duruma bir faydası bulunmuyor. Bilakis bu durum ciddi bir gereksiz ve dayanaksız korku ve utanç senaryosu ortaya çıkararak sistemlerin verimli şekilde çalışmasına engel olma riskini barındırıyor.”

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DSÖ başkanı ayrıca İran’a salı günü gitmesi beklenen heyetin hafta sonu yola çıkacağını söyledi.

Çin’in Wuhan kentindeki bir yabani hayvan pazarından yayılan virüsten kaynaklanan hastalık şimdiye kadar en az 80 bin kişiye bulaşırken, tüm dünyada 2 bin 700’den fazla insan virüs sebebiyle hayatını kaybetti.