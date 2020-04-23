DSÖ: Avrupa’daki Covid-19 ölümlerinin neredeyse yarısı bakımevlerinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’daki Covid-19 ölümlerinin neredeyse yarısının bakımevlerinde gerçekleştiğini açıkladı.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, durumu, “Hayal bile edilemeyecek bir trajedi” diye nitelendirdi.

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Kluge bakımevlerinde ortaya çıkan tablonun çok endişe verici olduğunu dile getirerek bunun küresel bir sorun olduğunu belirtti.

“Bu salgın toplumun görmezden geldiğimiz ve yeterince değer vermediğimiz köşelerine ışık tutmamızı sağladı” diyen direktör şöyle devam etti: “Tüm Avrupa’da uzun süreli bakımevleri genelde ihmal ediliyor. Ama bu böyle olmamalı. Bakımevlerinde çalışanlar bu salgının yeterince dile getirilmeyen kahramanları oldu.”

Kluge, ayrıca bakımevlerinin işleyişi hakkında acilen yeniden düşünülmesi ve gerekli ayarlamaların yapılması gerektiğini belirtti.