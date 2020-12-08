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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ yetkilisi: Aşılar bağışıklık duvarı oluşturmaktan çok uzakta

Bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, aşıların ‘bağışıklık duvarı’ oluşturmaktan çok uzakta olduklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Avrupa’da üçüncü bir vaka dalgasını önlemek için aşıların zamanında gelip gelmeyeceği konusunda Cenevre brifing veren DSÖ yetkilisi Dr. Margaret Harris, “Aşı harika bir araç, çok yardımcı olacak, ancak aşıların bağışıklık duvarı sağlamadaki etkileri hala çok uzakta.” diyerek, yapılması gerekenin halk sağlığı önlemleri alınması olduğunu vurguladı.

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Britanya, Pfizer/BioNTech mRna aşısını onaylayıp, uygulamaya bugün itibariyle başladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi yetkilileri, aynı aşının yakın zamanda onaylanabileceğine dair yeşil ışık yaktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 50 milyon Çin menşeli CoronaVac aşısını aldığını, 2021 Nisan ayı itibari ile de yerli aşının uygulanabileceğini söylemişti.

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