DSÖ: Aşı yıl sonuna kadar hazır olabilir

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 aşısının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini bildirdi.
AA’nın haberine göre Ghebreyesus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz.”
Direktör, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.
Her konuşmasında olduğu gibi yine ‘küresel dayanışma’ çağrısında bulunan Ghebreyesus, Covid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.
2 milyar doz
DSÖ eş güdümünde yürütülen ‘Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.