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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Aşı yıl sonuna kadar hazır olabilir

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 aşısının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini bildirdi.

Fotoğraf: Biontech

AA’nın haberine göre Ghebreyesus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aşılara ihtiyacımız olacak ve bu yılın sonuna kadar bir aşıya sahip olabileceğimizi umuyoruz.”

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Direktör, dünya genelinde yaygın bir aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise detay vermedi.

Her konuşmasında olduğu gibi yine ‘küresel dayanışma’ çağrısında bulunan Ghebreyesus, Covid-19 aşıları üretildikten sonra ülkelere eşit dağıtımını sağlamak için dünya liderlerine siyasi kararlılık çağrısında bulundu.

2 milyar doz

DSÖ eş güdümünde yürütülen ‘Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ (COVAX) vasıtasıyla, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor.

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