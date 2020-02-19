DSÖ açıkladı: Mısır’da ‘corona’ tespit edilen hasta, artık ‘virüsü taşımıyor’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır’da daha önce ‘corona’ virüsü (COVID-19) tespit edildiği kesinleşen hastanın iyileşmeye başladığını ve virüsü ‘artık taşımadığını’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Reuters’in haberine göre DSÖ Sözcüsü Inas Hamam, “(Erkek) hastaya, 14 günlük karantina süresinin ardından gerekli bütün testler yapıldı. Kendisi tamamen iyileşti ve virüs belirtisi kalmadı” dedi.

Reklam

Afrika’daki ilk ve tek ‘corona’ vakası olduğu belirtilen vakada, Mısır devlet televizyonu, hastanın bir yabancı olduğunu bildirmişti.