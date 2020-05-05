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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: ABD, ‘Çin’ iddialarına ilişkin delil sunmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD hükümetinin Covid-19 salgınının Çin’deki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin ellerinde kanıt olduğuna yönelik iddialarını destekleyecek hiçbir delil sunmadığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin televizyon kanalı Fox News’a iki gün önce katılan ABD Başkanı Donald Trump, salgının Çin’in Wuhan kentindeki laboratuvardan yayılmaya başladığını öne sürerek “Korkunç bir hata yaptılar ve kabul etmek istemiyorlar” demişti.

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Aynı gün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da benzer bir iddiayla ellerinde ‘corona virüsünün Çin’deki bir laboratuvarda ortaya çıktığına dair çok sayıda kanıt’ olduğunu söylemişti.

Çin’de devlet medyası ise iddiaların asılsız olduğunu ve Pompeo’nun ‘blöf yaptığını’ iddia ederek, ABD’ye kanıt sunması çağrısında bulunmuştu.

‘Halen spekülatif’

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, açıklamasında ABD hükümetinin söz konusu iddialarla ilgili hiçbir kanıt göstermediğini belirterek, “Bizim açımızdan mesele halen spekülatif” dedi.

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Ryan sözlerine şöyle devam etti: “Olgulara dayalı çalışan her kurum gibi biz de virüsün kökenine ilişkin her türlü bilgiye açığız. Eğer ABD’nin elinde bu konuda bilgi veya veri varsa bunu paylaşıp paylaşmamaya ya da ne zaman paylaşacağına karar vermeli. DSÖ’nün bilgi olmadan hareket etme olanağı yok.” 

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