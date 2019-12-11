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Yaramazlara biraz batar!

DSİ’den ‘Dipsiz Göl önlemi’: Su kaynaklarıyla ilgili işlemlerde görüş alınacak

Yeni düzenlemeyle su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri’nin (DSİ) görüşüne başvurulacak. DSİ’nin görüşü alınmamış suların kullanılması halinde gerekli tedbirler yine DSİ tarafından alınacak.

Fotoğraflar: DHA

Resmi Gazete’de 10 Kasım’da yayınlanan yeni yönetmeliğe göre deniz alanları dışında kalan su alanlarında herhangi bir işlem yapılabilmesi için DSİ’nin görüşünün alınması gerektiği belirtildi: “Denizler hariç olmak üzere genel sularda DSİ tarafından yapılacak su tahsisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili kanunların verdiği yetkiye dayanarak su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde DSİ’nin görüşü alınacak. Su tahsislerinde su kaynaklarının kalite ve miktarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, tahsis edilen suların kullanılmasında suyun kirletilmemesi esas olacak. Tahsis amacı dışında veya tahsis edilen miktarın üzerinde su kullanımının tespiti halinde DSİ’ye bildirilecek.” 

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Tahsis işlemlerinde ‘su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kullanılmasını ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerde, havza planlarının da dikkate alınacağının’ belirtilirken, tahsis iznini aşan kullanımların ya da amaç dışı uygulamaların da DSİ tarafından denetleneceği ifade edildi.

Suyun kullanımında öncelik sırası ise şöyle belirlendi: “Suyun kullanımında öncelik sırasında içme ve kullanma suyu ihtiyacı, çevresel su ihtiyacı, tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği, enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları, ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları olacak.”

Dipsiz Göl sonrası gündeme gelmişti

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası’nda Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de ‘define’ söylentisi üzerine Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün izniyle kasım ayında gölün suyu tahliye edilmiş, iş makineleriyle kazı başlamıştı.

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Beş gün süren ve herhangi bir bulguya ulaşılamayan kazı gölün yok edilmesi, kamuoyunda tepkilerine neden olmuştu.

Yaşananlardan sonra define arama için ÇED zorunluluğu ve su kaynaklarının tahsisine ilişkin denetimler gündeme gelmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 28 Kasımda define arama projelerini ÇED açısından seçme ve eleme kriterine tabi projeler arasında dahil etmişti.

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