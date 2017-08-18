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DSG’ye göre ABD’nin Suriye’de ‘stratejik çıkarı’ var: Bedava destek vermezler

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Talal Silo, IŞİD’in temizlenmesinin ardından ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyinde on yıllarca kalacağını ve Kürtlerin ağırlıkta olduğu bölgeyle uzun dönemli ilişki kuracağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonunda daha etkin olarak kullanılabilmesi amacıyla YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ağır silahlar göndermişti. Ankara her ne kadar kararı tepkiyle karşılasa da sevkiyat gerçekleştirilmiş, Türkiye’ye de bilgilendirme yapılmıştı.

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‘Amerika bunca desteği bedava vermez’

Reuters’a konuşan sözcü Tilo, Suriye’de kalmanın ABD’nin ‘stratejik çıkarlarına’ olduğunu söyledi: “Gelecek onlarca yılı kapsayan stratejik politikaları var. (Suriye’nin) kuzey bölgesi yönetimi ile ABD yönetimi arasında uzun vadeli askeri, ekonomik ve siyasi anlaşmalar olacak.”

ABD’nin IŞİD’in ardından da bölgede stratejik çıkarları olacağını savunan Tilo, “Amerika bunca desteği bedava vermez” diye konuştu.

Suriye’nin kuzeyinin ABD’li güçler için bölgede yeni bir üs olabileceğini kaydeden sözcü, İncirlik’e atıfta bulundu, “Belki Türkiye’deki üsse alternatif olabilir” dedi.

Silo sözlerini şöyle bitirdi: “Şu anda Suriye’nin geleceği hakkında gerçek bir tartışma için görüşme yok. Güçlerimize siyasi destek verilmesi için girişimler var, ancak bunun daha güçlü olacağını umuyoruz.”

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