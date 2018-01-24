DSG’ye ‘ayar çeken’ ABD’den öneri: Suriye sınırı boyunca ‘güvenli hat’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) haftasonu Suriye Afrin’deki PYD/YPG unsurlarına karşı başlattığı ‘Zeytin Dalı’ operasyonu beşinci gününe girdi.

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Haber kanallarına göre Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Tillerson ile dün Paris’te yaptığı görüşmeye ilişkin detayları Türkiye’ye dönerken uçakta beraberinde olan gazetecilere aktardı.

Çavuşoğlu’nun açıklamasına göre, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.

Paris’te yapılan ‘Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık’ konulu Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Çavuşoğlu ile Tillerson dün bir araya gelmişti.

NTV, Çavuşoğlu Tillerson’ın “Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz” dediğini, kendisinin de buna karşılık “Türkiye’nin de ABD ile karşı karşıya gelme niyeti yok; ancak tehditlere müdahale etmek zorundayız” ifadelerini kullandığını bildirdi.

DSG’ye ayar

ABD kanadından yapılan önceki açıklamalarda son olarak Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, “Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içindeki bir grubun onlara yaptığımız silah desteğini IŞİD dışında kullanmasına göz yummayız” demiş, bir başka sözcü binbaşı Adrian Rankine Galloway ise DSG’nin Türkiye’nin operasyon yürüttüğü Afrin’e güç kaydırması durumunda desteklerini kaybedeceğini söylemişti.