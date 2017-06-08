DSG’nin operasyon başlattığı Rakka’yı Suriye de vurdu

Suriye devlet ajansı SANA, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Rakka kentinin batısında IŞİD mevzilerini bombaladığını bildirdi.

Buna göre Suriye’nin bombardımanı, Rakka’nın batısındaki Fırat nehrinin güney kıyısına doğru gerçekleştirildi.

ABD’nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) hafta başında başlattıkları taarruz kapsamında kente batı ve doğu yönlerinden girmeye çalışıyor.

DSG, Rakka’ya ilerleyişini sürdürürken, Halep’in doğusunda IŞİD’den önemli bir alanı geri alarak DSG’yle komşu olan Suriye ordusu da Halep civarından Rakka sınırına doğru yaklaşıyor. Hava saldırılarının Rakka ile Halep’i birbirine bağlayan yolu hedef aldığı belirtiliyor. Bu bölge aynı zamanda DSG’nin kontrolüne geçen Tabka’ya da hayli yakın.

Suriye hükümeti, daha önce ülke içindeki her tür yabancı gücü ‘işgalci’ olarak tanımlamıştı. Ancak geçen ay IŞİD’e karşı Kürt grupların savaşını ‘meşru’ gördüğünü açıkladı. Şam ayrıca kendi askeri önceliklerinin Ürdün-Irak sınırdaki Badia bölgesi ve Deyr-ez-Zor’a yönelik olduğunu, Rakka’ya yönelik operasyona meydan okumayacağını belirtmişti.