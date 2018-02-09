DSG’nin iddiası: Britanyalı IŞİD militanı Türkiye’ye geçerken yakalandı

Suriye’de Batılı rehinelere yönelik işkence ve cinayetlerdeki rolleriyle tanınan iki İŞİD militanı iki Britanyalıdan birinin, geçen ay kendisini yakalayan Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG), Türkiye’ye ulaşmaya çalıştığını söylediği iddia edildi.

Amerikalı yetkililer, İngiliz aksanlarından dolayı ‘Beatles’ olarak bilinen dört militandan ikisi olan Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheik’i, YPG’nin çatı örgütü olan ABD destekli bir milis kuvveti DSG’nin ele geçirdiğini söylediler.

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DSG yetkilisi Redur Halil’in Reuters’e yaptığı açıklamada Kotey’in 24 Ocak’ta Rakka vilayetinde bir bölgede yakalandığını söyledi.

Halil, “(Kotey) Türkiye’den arkadaşlarının işbirliği ve koordinasyonuyla Türkiye’ye kaçmayı planlıyordu. Şu anda soruşturmasını yapıyoruz” dedi. HAlil, ikinci militan Elsheikh hakkında hiçbir bilgi vermedi.

Ancak Türkiye’deki üst düzey bir güvenlik yetkilisi, DSG’yi Türkiye aleyhinde propaganda yapmakla suçladı ve bir IŞİD militanının Türkiye’ye gideceğini söylemesinin ‘saçmalık’ olduğunu çünkü Ankara’nın Türkiye’de IŞİD militanlarını ortadan kaldırmak için her önlemi aldığını söyledi.

Yetkili, “Sınırı izinsiz geçmek öyle kolay değil; ayrıca bir de duvar var” dedi.

Türkiye 2016’da IŞİD savaşçılarını sınırdan çıkarmak için kuzey Suriye’ye askeri harekat başlattıktan sonra militanların gelmesini önlemek için 911 kilometrelik sınırında duvar inşa etti.