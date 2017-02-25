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DSG’nin ABD desteği iddiasının ardından Haseke’de zırhlı araç konvoyu görüntülendi

 

ABD’nin Suriye’de ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) desteğe devam etme sözü verdiği iddiasının ortaya atılmasının hemen akabinde Haseke’de DSG’ye gönderildiği bildirilen zırhlı araçlar görüntülendi.

Fotoğraf: Reuters

ABD-Türkiye ilişkileri, ABD’nin DSG’ye ilk kez zırhlı araçlar verdiğinin ortaya çıkmasıyla gerilmişti. ABD yönetimi silahların DSG içindeki Araplara verildiğini savunurken, DSG ise ABD başkanlığına Donald Trump’ın gelmesiyle ülkenin desteğini daha fazla hissettiklerini bildirmişti.

Son olarak bugün AFP’ye konuşan DSG sözcüsü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel’in, ileriki aşamalar için DSG’ye yeni ağır silah sözü verdiğini söylemişti.

DSG’li bir başka kaynak da, el artırarak, El Bab’da sonraki hedefin Menbiç olabileceğini sürekli yineleyen Türkiye’ye karşılık Votel’in ‘daha önceki taahhütleri kapsamında’ YPG’nin elindeki ‘Menbiç’i Türkiye tarafından düzenlenecek veya desteklenecek herhangi bir saldırıya karşı koruma güvencesini yinelediğini’ aktarmıştı.

Haseke’de görüntülendi

Bu iddiaların ortaya atılmasından saatler sonra Reuters ABD’nin gönderdiği bildirilen zırhlı araçların taşındığı bir konvoyu görüntüledi.

Reuters’in yine YPG’nin denetimindeki Haseke’de olduğunu belirttiği konvoydaki raçların daha önce gönderilen desteklerden mi, yoksa yeni bir partiyi mi içerdiği bilinmiyor.

Ancak ABD’nin gönderdiği araçların teslimat adresinin Kobani olduğu basına yansımıştı. DSG’nin Rakka operasyonu öncesi Haseke’de görüntülenen araçların IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’nın kuzeyine doğru götürüldüğü tahmin ediliyor.

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