DSG’den Türkiye’ye: Sınırı aşarlarsa karşılık veririz, şiddetli çatışma yaşanır

ABD’nin silah vermesine Türkiye’nin tepki gösterdiği YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Türkiye’nin saldırması halinde karşılık vereceklerini duyurdu.

Reuters’a konuşan DSG danışmanı Nasır Hacı Mansur, Halep yakınında ‘bilinen sınırların’ ötesine geçmesi halinde Türkiye’ye karşılık vereceklerini söyledi.

Mansur, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile açık ve şiddetli bir çatışmaya dönük büyük bir ihtimal gördüğünü ve bunun Rakka’da IŞİD’e yönelik operasyonun altını oyacağını dile getirdi.

Türkiye’nin tavrının Rakka operasyonuna büyük zarar vereceğini söyleyen Mansur, “Özellikle de SDG’nin teçhizatlı ve hazırlıklı olduğu düşünüldüğünde, açık ve şiddetli karşılaşma konusunda ciddi bir olasılık olduğu ortada” diye konuştu.

Türkiye, ABD’nin DSG’ye silah vermesinin ardından Kürtlerin kontrolündeki bölge yakınlarına takviye güç göndermişti.

Öte yandan TSK, dün Azez’deki YPG mevzilerinden füze atıldığını ve Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) karşılık verdiğini duyurmuştu. DSG ise Türkiye’nin saldırı planı yaptığından endişeli.