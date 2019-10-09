DSG’den AB ve BM’ye çağrı: Türkiye’nin saldırısına karşı çıkın

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Ahmet Musa, Türkiye’nin operasyonuna karşı çıkmaları için insan hakları örgütlerine, demokratik ülkelere, Avrupa Birliği’ne ve Birleşmiş Milletler’e ‘Türkiye’nin saldırısına karşı çıkın’ diye çağrı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Barış Pınarı Harekatı, bugün saat 16.00 sıralarında Suriye’deki YPG hedeflerinin vurulmasının ardından başlamıştı.

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Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na başlamasının ardından açıklama yapan Musa konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye bu saldırılarla IŞİD’in paralı askerlerine yeni alan açmaya çalışıyor ve bu grupların daha uzun süre yaşaması için uğraşıyor. Türkiye’nin bu saldırılarıyla ve bu saldırıları destekleyenlerle hiçbir şekilde aynı fikirde değiliz. Dünya Suriye’nin kuzeydoğusundaki bu saldırıların arkasındaki nedeni biliyor ve bu yüzden insan hakları örgütlerine, demokratik örgütlere, Avrupa Birliği’ne ve Birlemiş Milletler’e Türkiye’nin saldırısına karşı çıkmaları için çağrı yapıyoruz. Türkiye’nin bu saldırısına karşı harekete geçmeyen herkes bu saldırının destekçisi olarak görülecektir.

Tüm dünyaya tekrar şu mesajı gönderiyoruz: Türkiye’yi hedef almayacağız fakat bize saldırmak konusunda ısrarcı olurlarsa ve topraklarımızı işgal ederlerse projemizi son kanımıza kadar savunma hakkını kullanacağız. Her türlü saldırıyla karşılaşmaya hazırız.”