DSG: Tutuklu IŞİD militanları ‘saatli bomba’ gibi

Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) bir yetkili, IŞİD’in tutuklu yabancı militanlarını ‘saatli bomba’ diye nitelerken DSG kontrolündeki bölgeye bir saldırı olması halinde bu militanların kaçabileceğini söyledi.

DSG Dış İlişkiler Eş Başkanı Abdülkerim Ömer, cezaevlerinde tutuklu 800 IŞİD’li, yerlerinden edilmiş kişiler için kurulan kamplarda ise bu militanların eşi 700 kadın ve 1500 çocuk bulunduğunu kaydetti.

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Ömer her gün yeni tutuklular ve akrabalarının da bölgeye geldiğini söyledi. Bu tutukluları serbest bırakmayacaklarını belirten Ömer, ‘geldikleri ülkelerin onları geri almak için sorumluluk almaları gerektiğini’ vurguladı.

Almanya ve Fransa’dan yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD’in ‘yıkılmaya hazır’ olduğunu savunup Avrupalı müttefiklerinden Suriye’de yakalanmış 800’den fazla IŞİD’liyi geri alıp yargılamalarını istediğini söylemişti.

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Almanya’dan yapılan açıklamada, ‘IŞİD’e katıldığından şüphelenilenler dahil tüm Alman vatandaşlarının Almanya’ya dönme hakkına sahip olduğu’ belirtildi.

Fransa ise yüzlerce IŞİD militanının toplu şekilde geri alınmayacağını ve her bireyin ‘ayrı ayrı’ değerlendirileceğini bildirdi.

