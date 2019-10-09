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Yaramazlara biraz batar!

DSG: Türk savaş uçakları sivilleri ve askeri üslerimizi vurdu: İki sivil öldü, iki yaralı var

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Türk savaş uçaklarının kuzeydoğu Suriye’deki Kamışlı ve Ayn Issa’nın yanı sıra Tel Abyad ve Rasulayn sınır kentlerindeki askeri üsleri ile sivilleri bombaladığını açıkladı. DSG ayrıca bombardıman sonucu Resulayn’da iki sivilin hayatını kaybettiğini, iki de yaralı olduğunu bildirdi.

Tel Abyad. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre DSG, sınır yakınındaki Resulayn’da iki siviin hayatını kaybettiğini, iki sivilin de yaralandığını açıkladı. DSG ayrıca Türk savaş uçaklarının Ayn Issa’da Suriye sınırının 50 kilometre içindeki mevzileri vurduğunu söyledi.

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Bir görgü tanığı binlerce kişinin Resulayn’den DSG’nin kontrolündeki Haseke vilayetine doğru kaçtığını söyledi.

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