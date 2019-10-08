DSG sözcüsü: İşgale karşı tüm tekliflere olumlu yaklaşacağız

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon hazırlığına ilişkin ‘işgale karşı tüm tekliflere açık olduklarını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD, Türkiye’nin olası bir operasyonuna katılmayacağını ve desteklemeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki bazı güçlerini çekmeye başlamıştı. Bunun yanısıra ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi ‘kendisine çizilen sınırı aşarsa ekonomisini mahvetmekle’ tehdit etmişti.

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Rudaw’a konuşan Bali, DSG güçlerinin hazırlıklarına başladığını ve sınırda mevzilendiğini kaydederek “Elbetteki yeni gelişmeler beraberinde çok ciddi sorunlar getirecektir. Mevcut krizi daha da derinleştirecek. Sorunların çözümünü engelleyecek” dedi.

DSG sözcüsü şunları söyledi: “Karışık ve tehlikeli bir durum var. Biz de duruma göre tedbirlerimizi alıyoruz. Sınır savaşı olduğu zaman Suriye’nin topraklarını savunuyoruz. Suriye topraklarının savunulması da milli bir görevdir. İsmi ne olursa olsun her kendisini Suriye milliyetçisi olarak gören rejim, muhalefet ya da DSG olsun bu toprağı savunmak herkesin milli bir görevidir. Türk işgaline karşı çıkmak için bütün tekliflere olumlu yaklaşacağız.”



