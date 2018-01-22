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Yaramazlara biraz batar!

DSG sözcüsü: Afrin harekatında kadınlar ve çocuklar dahil 18 sivil hayatını kaybetti

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ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) sözcüsü Kino Gabriel, Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı sınır ötesi operasyonda kadınlar ve çocuklar dahil 18 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre Gabriel, DSG’nin mesajlaşma grubunda yaptığı açıklamada operasyonda 23 kişinin de yaralandığını ifade etti.

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DSG, Türkiye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hedeflediği Suriyeli Kürt YPG militanlarını da içinde barındırıyor.

Türkiye, bir süredir beklenen Afrin sınır ötesi askeri operasyonunu önce hava ardından kara harekatı ile hafta sonu başlatırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan operasyonu en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini, Başbakan Binali Yıldırım da Suriye içinde 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını açıklamıştı.

Son olarak, Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, TSK’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte bu sabah Azez’den Afrin’e doğru başlattığı operasyonda Barşah Dağı’nın zirveye kadar ele geçirildiğini bildirdi.

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