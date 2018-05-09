DSG sözcüsü: ABD üç ay önce Menbiç’te üs kurdu, Fransız askerleri de var

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Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş, Türkiye’nin Menbiç bölgesine yönelik operasyon düzenleyeceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD’nin üç ay önce bu bölgede askeri üs kurduğunu belirtti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Derviş, üssün Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmasının hemen ardından kurulduğunu ve burada Fransız askerlerinin de bulunduğunu aktardı.

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ABD ve Fransız askerlerinin, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG ile Türkiye destekli silahlı gruplar arasındaki cephe hattında devriye gezdiğini belirten Derviş, “Afrin’deki Türk saldırısı ve Menbiç’e yönelik Türk tehditlerinin artmasıyla, koalisyon güçleri sınırı gözlemlemek ve korumak için bir üs kurdu” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından YPG’ye bağlı güçlerin bölgeden sürülmesinden sonra, birçok kez Menbiç’in de hedef alınabileceğini söylemişti.

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